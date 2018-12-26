بالفيديو.. ليفربول يكرم ضيفه نيوكاسل برباعية بمناسبة "البوكسينغ داي"

حقق فريق ليفربول فوزا عريضا على ضيفه نيوكاسل (4-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع المدافع الكرواتي ديان لوفرين الريدز في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة لا تصد ولا ترد من داخل منطقة الجزاء في المقص الأيسر.

وضاعف النجم المصري محمد صلاح النتيجة لليفربول، بعد دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، بهدف سجله من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

وعزز السويسري شيردان شاكيري تقدم أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث لهم، عند الدقيقة 79، من متابعة لكرة عرضية من الجهة اليمنى.

واختتم المدافع البرازيلي فابينهو رباعية الريدز، قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء، الذي أقيم على ملعب "انفيلد".

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وواصل فريق ليفربول بذلك سلسلة انتصاراته، لتصل إلى ثمانية على التوالي، ورفع رصيده إلى 51 نقطة، وابتعد في صدارة البريمير ليغ.



بينما توقف رصيد نيوكاسل، عند 17 نقطة، ويشغل المركز الخامس عشر، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT