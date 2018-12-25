أهم مباريات اليوم الأربعاء "البوكسينغ داي"

ستجري العديد من المباريات الشيقة في ملاعب كرة القدم الإنجليزي و الإيطالية، اليوم الأربعاء، في البوكسينغ داي، الذي تتوقف فيه مختلف دوريات العالم للاحتفال بأعياد الميلاد.

وستتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عامة والدوري الإنجليزي الممتاز خاصة صوب ملعب "انفيلد" الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة للمتصدر ليفربول ضد ضيفه نيوكاسل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 19 من البريمير ليغ.

وفيما يلي بقية مباريات هذه الجولة:

فولهام - وولفرهامبتون

مانشستر يونايتد - هيديرسفيلد تاون

ليستر سيتي - مانشستر سيتي

توتنهام هوتسبير - بورنموث

كريستال بالاس - كارديف سيتي

بيرنلي - إيفرتون

برايتون - أرسنال

واتفورد – تشيلسي.

أما أنظار عشاق الكرة الإيطالية فستتجه نحو ملعب "جوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو، الذي سيستضيف مباراة قمة المرحلة الـ 18 من الكالتشيو بين إنتر ميلان وضيفه نابولي.

ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة ترتيب "الكالتشيو" برصيد 49 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام نابولي، و16 نقطة عن إنتر ميلان.

وفيما يلي جدول باقي مباريات هذه الجولة من الدوري:

فروسينوني – ميلان

أتلانتا – يوفنتوس

بولونيا – لاتسيو

فيورنتينا – بارما

سمبدوريا – كييفو فيرونا

كالياري – جنوى

روما – ساسولو

تورينو – إمبولي

سبال – أودينيزي

المصدر: RT