ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الليغا (فيديو)

واصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني تألقه، وحقق رقما قياسيا جديدا، بعد أن قاد فريقه للفوز على ليفانتي بخماسية نظيفة أمس، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وأصبح ميسي أكثر لاعب تحقيقا للانتصارات في تاريخ الليغا، برصيد 323 فوزا، متجاوزا زميله السابق تشافي هيرنانديز (322 انتصارا).

✍ سجل يا تاريخ الكرة ✍



"ميسي" هو اللاعب الذي حقق أكبر عدد من الإنتصارات مع النادي الكتالوني @fcbarcelona_ara في تاريخ #LaLiga بـ323 انتصارا متجاوزا بذلك المايسترو "تشافي"



💙👑❤ pic.twitter.com/95PYVDNr3l — LaLiga (@LaLigaArab) December 16, 2018

وتألق ميسي في مباراة أمس، بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" وصنع الهدفين الآخرين، ليواصل البلوغرانا تصدر ترتيب الليغا، برصيد 34 نقطة، فيما ينفرد الساحر الأرجنتيني بصدارة ترتيب الهدافين بـ14 هدفا.

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المصدر: twitter/LaLigaArab