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ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الليغا (فيديو)

الرياضة

ميسي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الليغا (فيديو)
AFP JOSE JORDAN
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واصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني تألقه، وحقق رقما قياسيا جديدا، بعد أن قاد فريقه للفوز على ليفانتي بخماسية نظيفة أمس، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

وأصبح ميسي أكثر لاعب تحقيقا للانتصارات في تاريخ الليغا، برصيد 323 فوزا، متجاوزا زميله السابق تشافي هيرنانديز (322 انتصارا).

وتألق ميسي في مباراة أمس، بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" وصنع الهدفين الآخرين، ليواصل البلوغرانا تصدر ترتيب الليغا، برصيد 34 نقطة، فيما ينفرد الساحر الأرجنتيني بصدارة ترتيب الهدافين بـ14 هدفا.

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المصدر: twitter/LaLigaArab

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