شاهد.. برشلونة يسحق ليفانتي في عقر داره

أمطر فريق برشلونة شباك مضيفه ليفانتي بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقع المهاجم الأوروغوياني على الهدف الأول للفريق الكتالوني، في الدقيقة 35. ومن ثم أحرز زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثة أهداف متتالية "هاتريك"، في الدقائق (43 و47 و60)، واختتم المدافع جيرارد بيكيه خماسية البلوغرانا، قبل دقيقتين فقط من انتهاء الوقت الأصلي للقاء.

ورفع برشلونة رصيده، بعد هذا الفوز الساحق، إلى 34 نقطة، وانفرد من جديد بصدارة الليغا، مبتعدا بفارق نقطتين عن فريقي إشبيلية وأتلتيكو مدريد، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

في حين تجمد رصيد ليفانتي، عند 22 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "vk.com/silatv"