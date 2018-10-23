حبيب يقترح إقامة "نزال القرن" مع أسطورة الملاكمة مايويذر في موسكو

ناقش البطل الروسي حبيب نورمحمدوف، حامل لقب بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة UFC، مع السكرتير العام للاتحاد الروسي للملاكمة عمر كريمليف إقامة نزال تاريخي في موسكو.

ونشر حبيب عبر صفحته الرسمية في إنستغرام اليوم صورة تجمعه بكريمليف عند مناقشتهما إقامة نزال تاريخي بين حبيب وأسطورة الملاكمة الأمريكية فلويد مايويذر في العاصمة موسكو.

وعلق حبيب قائلا: "ناقشنا إقامة نزال مع مايويذر، نرغب أن يكون النزال في موسكو على ملعب "لوجنيكي" الأسطوري، واثقون من تواجد 100 ألف شخص في الملعب، ومن تحطيم الرقم القياسي ببيع حقوق البث".

وأضاف مازحا: "الأهم من ذلك هو ضمان تواجد والدي بجانبي أثناء النزال، فالذهاب إلى موسكو لا يحتاج إلى تأشيرة".

واختتم قائلا: "السؤال لمن يشجعوني، هل تثقون بي؟ أو تظنون أيضا أنه سيهزمني في الملاكمة".

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ولم يستطع عبد المناف نورمحمدوف والد ومدرب حبيب مساندته خلال نزاله أمام الإيرلندي كونور ماكغريغور في السادس من أكتوبر الجاري، بسبب رفض السلطات الأمريكية إعطاءه تأشيرة لدخول أراضيها، وبالتالي لم يتواجد نورمحمدوف الأب على مدرجات ملعب "فيغاس غولدن نيتس" في مدينة لاس فيغاس الأمريكية خلال النزال الذي انتهى بمحافظة ابنه على لقب بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة UFC بعد استسلام ماكغريغور في الجولة الرابعة.

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ولم يهزم أي من البطلين حبيب ومايويذر خلال مسيرتيهما الاحترافية، فحبيب فاز بـ27 نزالا من دون تعرضه لأي هزيمة في الفنون القتالية المختلطة، ومايويذر فاز بـ50 نزالا ولم يتعرض لأي هزيمة خلال مسيرته في الملاكمة.

ودعا مايويذر حبيب إلى عالمه إذا أراد منازلته، وبالتالي إذا جرى النزال فسيكون ضمن قوانين رياضة الفن النبيل.

المصدر: تاس