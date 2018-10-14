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شاهد.. البطل الروسي حبيب يدعو أسطورة الملاكمة مايويذر إلى نزال القرن

الرياضة

شاهد.. البطل الروسي حبيب يدعو أسطورة الملاكمة مايويذر إلى نزال القرن
AFP Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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دعا البطل الروسي حبيب نورمحمدوف، حامل لقب بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة UFC، أسطورة الملاكمة الأمريكية فلويد مايويذر، لنزال تاريخي.

وفي فيديو تم تداوله اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي يجمع حبيب مع مدير أعمال مايويذر، قال البطل الروسي: "هيا يا فلويد، أنا جاهز للنزال ضدك، 50-0 مقابل 27-0، بطلان لم يهزما نهائيا، هيا لنلتقي.. في الأدغال لا يوجد إلا ملكا واحدا.. هو أنا".

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واعتزل مايويذر الملاكمة دون أن يتعرض لأي هزيمة في 50 نزالا فاز بـ27 منها بالضربة القاضية خلال مسيرته الاحترافية، التي استمرت لـ19 عاما، فيما تخلو مسيرة حبيب الاحترافية من الهزائم، إذ حقق 27 انتصارا بـ27 نزالا.

المصدر: RT

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