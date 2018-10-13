النجم الهوليوودي ستيفان سيغال يهاجم ماكغريغور ويدافع عن حبيب

هاجم الممثل الهوليوودي حامل الجنسية الروسية، ستيفن سيغال، المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، فيما دافع عن الروسي حبيب نورمحمدوف بطل الوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة UFC.

وقال سيغال، خلال مؤتمر صحفي: "ماكغريغور أظهر سلوكا غير لائق تجاه حبيب، وخصوصا أثناء جلسة قياس الوزن عشية النزال الذي جمعهما، حيث حاول ماكغريغور استفزاز حبيب عددا من المرات إن كان بالضرب أو الإهانة اللفظية على أساس ديني".

Gettyimages.ru Stephen McCarthy

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وأضاف سيغال: "ماكغريغور لم يظهر بأفضل سلوك، كما أنني أحب الناس الذين يعملون أكثر مما يتكلمون، لقد كان حبيب بطلا بكل معنى الكلمة خلال النزال، لقد أظهر نفسه بشكل رائع".

ويعمل سيغال في وزارة الخارجية الروسية ممثلا خاصا لها لشؤون الاتصالات الإنسانية مع الولايات المتحدة، ومنح سيغال الجنسية الروسية في نوفمبر 2016 واستلم جوازه الروسي من الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا.

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وشهدت المواجهة النارية التي جمعت الروسي حبيب والإيرلندي ماكغريغور على لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، خلال دورة UFC 229 فجر الأحد الماضي في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، أحداثا مثيرة في النزال الذي انتهى لصالح حبيب عقب استسلام ماكغريغور في الجولة الرابعة.

وتلاسن نورمحمدوف بعد إعلان الحكم عن نهاية النزال مع مشجعي المقاتل الإيرلندي، وتطور ذلك حيث خرج المقاتل الروسي من الحلبة، واشتبك مع أنصار منافسه، قبل أن تتدخل الشرطة وتفصل بينهم.

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وبهذا الفوز حافظ حبيب البالغ 30 عاما على لقب بطل العالم للوزن الخفيف والذي حققه بعد تغلبه على منافسه الأمريكي آل ياكوينتا في الـ8 من أبريل الماضي ضمن دورة 223 UFC للفنون القتالية المختلطة، ورفع عدد انتصاراته إلى27 خلال مسيرته الاحترافية الخالية من الهزائم.

بينما مني الإيرلندي بهزيمته الرابعة خلال مسيرته مقابل 21 انتصارا، ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

المصدر: تاس