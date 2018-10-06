بالفيديو.. عملية قياس الوزن لماكغريغور وحبيب كادت تتحول إلى معركة

لم تمر عملية قياس الوزن للمقاتلين الإيرلندي كونور ماكغريغور، والروسي حبيب نورمحمدوف، عشية نزالهما المرتقب على لقب بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة، من دون مشاكل.

وكادت العملية أن تتحول إلى عراك بين البطلين، بعدما ضرب ماكغريغور بيده، يد منافسه الروسي، إلا أن تدخل القضاة وودانا وايت، رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة "UFC"، منع اشتباك المقاتلين قبل الأوان.

وسيقام النزال، فجر الأحد في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وسيكون محور فعاليات دورة "UFC 229" للفنون القتالية المختلطة، وربما الأبرز في تاريخ المنظمة.

المصدر: vesti.ru