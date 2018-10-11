البطل حبيب يهدد منظمة الفنون القتالية بلهجة قاسية (فيديو)
نشر الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة UFC، عبر حسابه في إنستغرام رسالة تهديد شديدة اللهجة لمنظمة UFC دفاعا عن أحد أصدقائه المقربين.
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Я хотел бы обратиться к юфс: Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого то там, почему ни кто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи. Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им. В любом случае, так накажите меня, причём тут @zubairatukhugov если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь, вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого Брата, на камере все видно. То знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву. И да чуть не забыл и гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идём до конца. #БратзаБрата
وكتب حبيب في منشوره: "أريد أن أوجه رسالة لـUFC، لماذا لم تطردوا أحدا من فريق ماكغريغور عندما اعتدوا على الحافلة التي كنت أستقلها، وكسروا زجاجها وجرحوا شخصين، وكان ممكن أن يقتل أحد في الحافلة، لماذا لم يتكلم أحد عندما أطلق ماكغريغور الشتائم والإهانات اتجاه بلدي وديني وأسرتي؟؟... لماذا يجب أن تحاسبوا فقط فريقي وإخوتي.. إذا كنتم تعتقدون أنني سوف أصمت عن الحق فأنتم مخطؤون... لقد ألغيتم نزال زوبايرا (صديق حبيب) وتريدون طرده من المنظمة فقط لأنه ضرب ماكغريغور الذي وجه لكمة لأخي الآخر في البداية، في شريط الفيديو كل شيء واضح".
وأضاف: "ولذلك يجب أن تعرفوا أنكم ستفقدونني إذا طردتم زوبايرا من المنظمة، عندنا في روسيا لا نتخلى عن إخوتنا، سأدافع عن أخي حتى النهاية وإذا كان قراركم الأخير طرده، فلا تنسوا أن ترسلوا لي عقدي الممزق أيضا، على كل الأحوال أنا سأمزقه عندئذ".
What do y’all think??? #ConorMcGregor#ufc229#KHABIBvsMcGregor#ufcpic.twitter.com/WTq68ec9HO— The Blaqout Podcast (@BlaqoutPodcast) October 7, 2018
وشهدت المواجهة النارية التي جمعت الروسي حبيب والإيرلندي ماكغريغور على لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، خلال دورة UFC 229 فجر الأحد الماضي في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، أحداثا مثيرة في النزال الذي انتهى لصالح حبيب عقب استسلام ماكغريغور في الجولة الرابعة.
#CONORMCGREGOR ATTACKED AFTER FIGHT !! #ConorKhabibpic.twitter.com/CSnhkz8Xtj— Warlord Tomahawk Gorilla 🦍 (@WarlordColossus) October 7, 2018
New Footage of the brawl after the fight #Khabibnurmagomedov#conormcgregorpic.twitter.com/1vjyOaVQ5I— IG : Phoenix_Baaitse (@ibaaitse) October 9, 2018
وتلاسن حبيب بعد إعلان الحكم عن نهاية النزال مع مشجعي المقاتل الإيرلندي، وتطور ذلك حيث خرج المقاتل الروسي من الحلبة، واشتبك مع مشجعي منافسه، قبل أن تتدخل الشرطة وتفصل بينهم.
وخلال اشتباك حبيب مع أنصار ماكغريغور، رصدت مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مقاطع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ماكغريغور وهو يعتدي أيضا على أحد أعضاء فريق حبيب، قبل أن يتدخل زوبايرا توخوغوف (الذي تهدد UFC بطرده) ويقفز إلى داخل الحلبة ويوجه للإيرلندي عدة لكمات قوية قبل أن يتم فك الاشتباك.
المصدر: khabib_nurmagomedov/instagram