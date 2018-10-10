بوتين يلتقي حبيب ويهنئه بتربعه على عرش الفنون القتالية المختلطة

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع حبيب نورمحمدوف، بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة UFC.

وقام بوتين بتهنئة حبيب على حفاظه على لقب بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة، بعد تغلبه على الإيرلندي كونور ماكغريغور خلال دورة UFC 229 التي استضافتها مدينة لاس فيغاس الأمريكية فجر الأحد الماضي.

وتم لقاء بوتين مع حبيب على هامش المنتدى الرياضي الدولي "روسيا قوة رياضية عظمى" الذي تستضيفه مدينة أوليانوفسك، وحضر اللقاء أيضا عبد المناف نورمحمدوف والد ومدرب البطل حبيب.

وقال بوتين في حديثه لحبيب: "أهنئك"، وأضاف مازحا: " أطلب من والدك أن لا يعاقبك بشدة بعد الذي حصل عقب النزال".

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وانتهى النزال بين حبيب وماكغريغور باستسلام الأخير في الجولة الرابعة، بعد أن قام حبيب بخنقه ليجبره على الاستسلام، مثلما وعد المقاتل الروسي قبل النزال.

وتلاسن نورمحمدوف بعد إعلان الحكم عن نهاية النزال مع مشجعي المقاتل الإيرلندي، وتطور ذلك حيث خرج المقاتل الروسي من الحلبة، واشتبك مع أنصار منافسه، قبل أن تتدخل الشرطة وتفصل بينهم.

وبهذا الفوز حافظ حبيب البالغ 30 عاما على لقب بطل العالم للوزن الخفيف والذي حققه بعد تغلبه على منافسه الأمريكي آل ياكوينتا في الـ8 من أبريل الماضي ضمن دورة 223 UFC للفنون القتالية المختلطة، ورفع عدد انتصاراته إلى27 خلال مسيرته الاحترافية من دون تعرضه لأي خسارة.

بينما مني الإيرلندي بهزيمته الرابعة خلال مسيرته مقابل 21 انتصارا، ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

المصدر: إنترفاكس





