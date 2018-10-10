البطل الروسي حبيب في طريقه للقاء الرئيس بوتين

من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع حبيب نورمحمدوف بطل العالم للوزن الخفيف لمنظمة UFC الذي أصبح بطلا شعبيا في روسيا بعد تربعه على عرش رياضة الفنون القتالية المختلطة.

وانتشر مقطع فيديو اليوم لحبيب وهو في طريقه بالطائرة إلى مدينة أوليانوفسك يرد فيه على المصور الذي سأله عن احتمال لقائه مع بوتين، فقال: "من أجل ذلك أنا ذاهب".

ومن المتوقع أن يزور بوتين مدينة أوليانوفسك التي تستضيف شعلة دورة الألعاب العالمية الجامعية الشتوية "يونيفرسياد 2019" بين 10 و12 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تزور الشعلة 30 مدينة روسية قبل أن تحط رحالها في مدينة كراسنويارسك المستضيفة للدورة بالفترة بين 2 و12 مارس المقبل.

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وحافظ البطل الروسي نورمحمدوف، على لقب بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة، بعد تغلبه على الإيرلندي كونور ماكغريغور خلال دورة UFC 229 التي استضافتها مدينة لاس فيغاس الأمريكية فجر الأحد الماضي.

وقال حبيب في مؤتمر صحفي عقب فوزه بالنزال إن الرئيس بوتين اتصل به وهنأه بالفوز، وأبلغه مدى فخره بالانتصار الذي حققه.

وبهذا الفوز حافظ حبيب البالغ 30 عاما على لقب بطل العالم للوزن الخفيف والذي حققه بعد تغلبه على منافسه الأمريكي آل ياكوينتا في الـ8 من أبريل الماضي ضمن دورة 223 UFC للفنون القتالية المختلطة، ورفع عدد انتصاراته إلى27 خلال مسيرته الاحترافية من دون تعرضه لأي خسارة.

بينما مني الإيرلندي بهزيمته الرابعة خلال مسيرته مقابل 21 انتصارا، ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

المصدر: RT