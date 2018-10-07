بوتين يهنئ نورمحمدوف بعد تربعه على عرش الفنون القتالية المختلطة

قال المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف في مؤتمر صحفي عقب فوزه بالنزال الذي جمعه بمتحديه الإيرلندي كونور ماكغريغور، فجر اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل به وهنأه بالفوز.

وأضاف حبيب خلال المؤتمر الصحفي أن بوتين اتصل به بعد النزال مباشرة، وأبلغه أنه فخور بانتصاره وهنأه على الفوز.

وبفوز حبيب على ماكغريغور ضمن دورة UFC 229 التي استضافتها مدينة لاس فيغاس الأمريكية، حافظ الروسي البالغ 30 عاما على لقب بطل العالم للوزن الخفيف والذي حققه بعد تغلبه على منافسه الأمريكي آل ياكوينتا في الـ8 من أبريل الماضي ضمن دورة 223 UFC للفنون القتالية المختلطة، ورفع عدد انتصاراته إلى27 خلال مسيرته الاحترافية من دون تعرضه لأي خسارة.

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بينما مني الإيرلندي بهزيمته الرابعة خلال مسيرته مقابل 21 انتصارا، ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

المصدر: rsport.ria.ru