بوتين يعلق على قفزة حبيب وراء سور الحلبة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء لقاء جمعه مع حبيب نورمحمدوف، بطل العالم للوزن الخفيف لمنظمة UFC، استعداد روسيا للرد بقوة على أي اعتداء عليها من الخارج.

وفي ختام أعمال منتدى "روسيا قوة رياضية عظمى" في مدينة أوليانوفسك وسط روسيا، بحث بوتين مع حبيب فوزه الأخير على الإيرلندي كونور ماكغريغور في مدينة لاس فيغاس الأمريكية فجر الأحد الماضي.

وفي تعليقه على قفزة حبيب وراء سور الحلبة، قال بوتين: "برأيي نحن داخل بلدنا نتعامل كأسرة واحدة كبيرة، ويمكن أن يحدث بيننا كل شيء.. وطبعا ينبغي أن نبتعد عن أي تطرف وأن نتجنب أي قفزات إذا جاز التعبير.. يجب أن نبحث عن تفاهمات.. أسرتنا كبيرة وشديدة التنوع، وبالطبع يمكن أن يحدث كل شيء بداخلها، لكننا لا نسمح لأنفسنا أبدا بتجاوز حدود معينة. لكن إذا اعتدوا علينا من الخارج، فجميعنا - ولست أنت فقط - يمكننا أن نقفز بطريقة لا تبقي ولا تذر". وأضاف مبتسما: "لكن من الأفضل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد".

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وتلاسن نورمحمدوف بعد إعلان الحكم عن نهاية النزال مع مشجعي المقاتل الإيرلندي، وتطور ذلك حيث خرج المقاتل الروسي من الحلبة، واشتبك مع أنصار منافسه، قبل أن تتدخل الشرطة وتفصل بينهم.

المصدر: إنترفاكس