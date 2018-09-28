الولايات المتحدة تحرم والد حبيب من حضور نزال ابنه ضد ماكغريغور

أعلن عبد المناف نور محمدوف، والد ومدرب البطل الروسي حبيب، حامل لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية UFC أن السلطات الأمريكية رفضت طلبه بالحصول على تأشيرة لدخول أراضيها.

Отец Хабиба не приедет на бой с Макгрегором. Теперь уже точно. И все из-за флагаhttps://t.co/az8djmGh2Ypic.twitter.com/pk1aNRP00W — Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 28, 2018

وقال نور محمدوف الأب الموجود في تركيا حاليا لوكالة سبورت إكسبرس الروسية، إن السفارة الأمريكية في إسطنبول رفضت اليوم منحه تأشيرة دخول إلى أراضيها، وبالتالي سيغيب عن النزال العالمي المرتقب على لقب بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة ضمن فعاليات UFC 229 بين ابنه حبيب والإيرلندي كونور ماكغريغور، والذي سيقام في الـ6 من أكتوبر القادم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

Отец Нурмагомедова не смог получить визу СШАhttps://t.co/oQsTJN9dJ7 — Р-Спорт (@rsportru) September 28, 2018

وتوقع نور محمدوف الأب وجود حوالي 6 آلاف روسي لتشجيع حبيب في مدرجات ملعب "فيغاس غولدن نيتس" الذي يتسع لـ20 ألف مقعد.

وسيدافع حبيب خلال النزال عن لقب بطل العالم للوزن الخفيف والذي حققه بعد تغلبه على منافسه الأمريكي آل ياكوينتا في الـ8 من أبريل الماضي ضمن دورة 223 UFC للفنون القتالية المختلطة.

Three minutes was all it took... 😳 #UFC229pic.twitter.com/iUdePPDZUa — Watch #UFC229 Conor vs Khabib live on BT Sport (@btsportufc) August 17, 2018

إقرأ المزيد

ولم يتجرع حبيب حتى الآن طعم الهزيمة في مسيرته الاحترافية، حيث حقق 26 انتصارا في 26 نزالا، فيما لدى خصمه الإيرلندي 3 هزائم مقابل 21 انتصارا في مسيرته الاحترافية.

المصدر: sport-express.ru+vesti.ru