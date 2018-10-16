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بالفيديو.. أهداف مباريات اليوم لدوري أمم أوروبا

الرياضة

بالفيديو.. أهداف مباريات اليوم لدوري أمم أوروبا
Reuters
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جرت اليوم الثلاثاء تسع مباريات ضمن الجولة الرابعة من منافسات النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، أبرزها مواجهة منتخب فرنسا وضيفه الألماني (2-1)، التي جرت في باريس.

وفيما يلي نتائج مباريات اليوم الثلاثاء وشريط أهدافها:

فرنسا – ألمانيا (2-1)، المجموعة (A1)

كازاخستان – أندورا (4-0)، المجموعة (D1)

أرمينيا  - مقدونيا (4-0)، المجموعة (D4) 

     

أوكرانيا – التشيك (1-0)، المجموعة (B1)

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إيرلندا – ويلز (0-1)، المجموعة (B4)

النرويج – بلغاريا (1-0)، المجموعة (C3)

لاتفيا – جورجيا (0-3)، المجموعة (D1)

سلوفينيا  - قبرص (1-1)، المجموعة (C3)    

جبل طارق – ليشتنشتاين (2-1)، المجموعة (D4).

المصدر: "Матч ТВ" 

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