بالفيديو.. أهداف مباريات اليوم لدوري أمم أوروبا
Reuters
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جرت اليوم الثلاثاء تسع مباريات ضمن الجولة الرابعة من منافسات النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، أبرزها مواجهة منتخب فرنسا وضيفه الألماني (2-1)، التي جرت في باريس.
وفيما يلي نتائج مباريات اليوم الثلاثاء وشريط أهدافها:
فرنسا – ألمانيا (2-1)، المجموعة (A1)
كازاخستان – أندورا (4-0)، المجموعة (D1)
أرمينيا - مقدونيا (4-0)، المجموعة (D4)
أوكرانيا – التشيك (1-0)، المجموعة (B1)
إيرلندا – ويلز (0-1)، المجموعة (B4)
النرويج – بلغاريا (1-0)، المجموعة (C3)
لاتفيا – جورجيا (0-3)، المجموعة (D1)
سلوفينيا - قبرص (1-1)، المجموعة (C3)
جبل طارق – ليشتنشتاين (2-1)، المجموعة (D4).
المصدر: "Матч ТВ"
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