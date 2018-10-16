شاهد.. فرنسا تعمق جراح ألمانيا

حول منتخب فرنسا تأخره إلى فوز على ضيفه الألماني (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على "ستاد دو فرانس" في باريس، وذلك في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وضع الألماني توني كروس منتخب المانشافت في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة 14 من ضربة جزاء.

ورد النجم الفرنسي أنطوان غريزمان بهدفين متتاليين لمنتخب الديوك، الأول بتسديدة رأسية رائعة، عند الدقيقة 62، والثاني من ضربة جزاء، قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وحقق منتخب فرنسا، حامل لقب بطل العالم، بذلك انتصاره الثاني على التوالي مقابل تعادل واحد، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى للبطولة القارية الجديدة، برصيد 7 نقاط، متقدما بفارق أربع نقاط على منتخب هولندا، الذي لعب مباراتين فقط.

بينما مني منتخب ألمانيا بالهزيمة الثانية على التوالي، ويقبع في المركز الثالث الأخير برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT