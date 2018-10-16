منتخب جبل طارق يحقق انتصاره الثاني تاريخيا

حقق منتخب جبل طارق انتصاره الثاني في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وفي تاريخ مبارياته الرسمية، على حساب ضيفه منتخب ليشتنشتاين (2-1)، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من البطولة.

وسجل هدفي جبل طارق كل من، جورج كابريرا، وجوزيف تشبولينا، في الدقيقتين (61، 66) على الترتيب. بينما سجل دينيس سالانوفيتش هدف الضيوف الوحيد مبكرا، في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

وكان منتخب جبل طارق، الذي انضم إلى الاتحاد الأوروبي في 2013، قد حقق باكورة انتصاراته رسميا، بعد 22 هزيمة على حساب مضيفه الأرمني بفوزه عليه بهدف وحيد، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ورفع جبل طارق رصيده إلى ست نقاط، ويشغل المركز الثاني في المجموعة الرابعة (D4)، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدرة مقدونيا، وتليهما أرمينيا في المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط أيضا، ومن ثم ليشتنشتاين، في المرتبة الرابعة برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: وكالات