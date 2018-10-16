ماكغريغور يقدم عرضا مغريا لضرب نزال ثأري مع حبيب

رفض المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف عرضا مغريا قيمته 15 مليون دولار، لنزال ثأري ضد الإيرلندي كونور ماكغريغور، مفضلا مواجهة الأمريكي طوني فيرغيسون في نزال طال انتظاره.

وقال أليكس نورمحمدوف، عم المقاتل الروسي في تصريحات لموقع "sport-express.ru"، إن إمكانية النزال الثأري بين حبيب وماكغريغور غير واردة حاليا، مؤكدا أن "حبيب غير مهتم بذلك، ولن ينازله مقابل أية أموال. نعم، أعرف أنهم يقترحون تنظيم نزال ثأري.. من البداية، عرضوا عليه 15 مليون دولار، لكن حبيب رفض العرض".

وأشار أليكس نورمحمدوف إلى أن حبيب يريد في الوقت الحالي مواجهة فيرغيسون، وأضاف: "ليقف كونور في الطابور وينتظر دوره، فلينازل مقاتلين آخرين.. حبيب يرغب في مواجهة فيرغسون، ومن ثم وضع حد لمسيرته".

وألغي نزال حبيب وفيرغسون في 4 مناسبات سابقة، بسبب الإصابات والمرض، فيما كان حبيب قد تغلب على ماكغريغور في السادس من الشهر الجاري، خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وحافظ بذلك على لقب بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 27 نزالا، بينما مني الإيرلندي بهزيمته الرابعة في نزاله الـ24.

المصدر: rsport.ria.ru