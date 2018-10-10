الدوري الإسباني: هويسكا يقيل مدربه فرانكو

أعلن نادي هويسكا الإسباني أمس الثلاثاء عن إقالة الأرجنتيني ليو فرانكو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت بيانا عن فسخ العقد مع فرانكو بالتراضي بين الطرفين.

OFICIAL I La @SDHuesca acuerda el cese de Leo Franco como entrenador del primer equipo.



📝👉 https://t.co/HwpWY2oagopic.twitter.com/xchPH0jaE8 — SD Huesca (@SDHuesca) October 9, 2018

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وبات فرانكو أول مدرب يفقد وظيفته في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

ويحتل هويسكا المركز الـ20 الأخير في الدوري الإسباني برصيد خمس نقاط فقط، من فوز وتعادلين وخمس خسارات في الجولات الثماني الأولى من عمر الليغا، علما أنه يشارك في دوري الأضواء للمرة الأولى في تاريخه.

وكان هويسكا قد استعان بفرانكو في يونيو الماضي، خلفا لخوان فرانسيسك فيرير "روبي" الذي انتقل للإشراف على فريق إسبانيول.

وسبق لفرانكو صاحب الـ41 عاما أن تولى حراسة مرمى هويسكا في موسم 2015-2016 حين كان النادي يلعب في الدرجة الثانية الإسبانية، قبل أن يعلن اعتزاله مزاولة كرة القدم.

المصدر: أ ف ب