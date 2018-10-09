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كييفو الإيطالي يقيل مدربه بعد نتائج كارثية

الرياضة

كييفو الإيطالي يقيل مدربه بعد نتائج كارثية
ACChievoVerona/twitter
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أقال نادي كييفو فيرونا الإيطالي مدربه لورينتسو دانا، اليوم الثلاثاء، ليصبح أول مدرب يترك منصبه هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

ولم يحقق كييفو أي انتصار حتى الآن في الدوري ويتذيل جدول الترتيب بعد مرور 8 جولات برصيد ناقص نقطة، بعد خصم ثلاث نقاط منه الشهر الماضي بسبب مخالفات مالية.

ووجه النادي عبر موقعه على الإنترنت الشكر إلى دانا، القائد السابق ومدرب فريق الشبان، على جهوده في الفترة الماضية.

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وتولى دانا المسؤولية خلفا لرولاندو ماران في أبريل الماضي وأنقذ الفريق من الهبوط للدرجة الثانية بعد تحقيق ثلاثة انتصارات في آخر ثلاث جولات في الموسم الماضي.

وتكهنت وسائل إعلام محلية بأن مدرب منتخب إيطاليا السابق جيان بييرو فنتورا، الذي أقيل في نوفمبر الماضي بعد الفشل في التأهل لمونديال روسيا، هو الأقرب لخلافة دانا في تدريب كييفو.

المصدر: رويترز

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