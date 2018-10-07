هيغواين يواصل تألقه ويقود ميلان للفوز على كييفو (فيديو)

واصل الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين تألقه مع فريقه ميلان بإحرازه هدفين، ليساهم في فوز فريقه اليوم على ضيفه كييفو فيرونا، في المرحلة الثامنة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح هيغواين التسجيل للفريق "اللومباردي" في الدقيقة (28)، بعد تمريرة عرضية رائعة من زميله الإسباني سوسو.

وعاد سوسو بعد 6 دقائق للإبداع مرة أخرى وصناعة الهدف الثاني لهيغواين، بعدما وضعه منفردا أمام حارس كييفو.

وأضاف جياكومو بونافنتورا الهدف الثالث للـ"الروسونيري"، في الدقيقة (56)، وبعد مضي 7 دقائق قلص سيرجيو بيليسير الفارق لكييفو.

ورفع هيغواين رصيده إلى 6 أهداف في 5 مباريات خاضها مع ميلان، الذي انضم إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من يوفنتوس.

من جهته رفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب "الكالتشيو"، بينما يقبع كييفو في المركز الـ20 الأخير.

المصدر: وكالات