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ماكغريغور يريد الثأر من الروسي حبيب ويطلب نزالا جديدا

الرياضة

ماكغريغور يريد الثأر من الروسي حبيب ويطلب نزالا جديدا
Gettyimages.ru Stephen McCarthy
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نشر الإيرلندي كونور ماكغريغور اليوم تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر يعرب فيها عن انتظاره لنزال ثان مع الروسي حبيب نورمحمدوف بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة.

وكتب ماكغريغور في التغريدة:"نزال جيد، بانتظار نزال الثأر".

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وتغلب الروسي حبيب فجر اليوم على متحديه ماكغريغور خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، وانتهى النزال باستسلام ماكغريغور في الجولة الرابعة بعد أن قام حبيب بخنقه ليجبره على الاستسلام مثلما وعد المقاتل الروسي قبل النزال.

وبهذا الفوز حافظ حبيب البالغ 30 عاما على لقب بطل العالم للوزن الخفيف والذي حققه بعد تغلبه على منافسه الأمريكي آل ياكوينتا في الـ8 من أبريل الماضي ضمن دورة 223 UFC للفنون القتالية المختلطة، ورفع عدد انتصاراته إلى27 خلال مسيرته الاحترافية من دون تعرضه لأي خسارة.

بينما مني الإيرلندي بهزيمته الرابعة خلال مسيرته مقابل 21 انتصارا، ويعتبر ماكغريغور أكثر المقاتلين شعبية في رياضة الفنون القتالية، ودخل تاريخ هذه الرياضة من أوسع أبوابها، بإحرازه حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

المصدر: rsport.ria.ru

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