فيديو.. الزمالك يفشل في انتزاع الصدارة من بيراميدز!

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام مضيفه سموحة (1-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الزملكاوي يوسف إبراهيم أوباما هدف التقدم للقلعة البيضاء، في الدقيقة 70، ورد حسام حسن بهدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 86، وأهدر زميله ياسر إبراهيم فرصة ذهبية لانتزاع الفوز، بإضاعته ضربة جزاء، في الوقت القاتل عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

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واكتفى الزمالك بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، وبقي في مركز الوصافة برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر فريق بيراميدز، الذي تغلب على ضيفه المقاولون العرب بهدف وحيد، أمس الاثنين.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"