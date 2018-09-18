آل الشيخ: متصدر ... متكلمنيش

انفرد فريق بيراميدز بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه المقاولون العرب، بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري.

ويعود الفضل في انتصار الضيوف، للمهاجم البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لهم، في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

وعلق السعودي تركي آل الشيخ، على انتصار فريقه، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" بكلمتين، قائلا: متصدر ... متكلمنيش.

وانفرد بالفعل بيراميدز بقائمة الدور برصيد 15 نقطة، متجاوزا بفارق نقطتين وصيفه الزمالك، الذي سيحل ضيفا على سموحة، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: "facebook/Turkialalshik"