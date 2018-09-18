أفاعي ميلانو توجه لدغتين قاتلتين لتوتنهام (فيديو)

حول إنتر ميلان الإيطالي تأخره إلى فوز على ضيفه توتنهام الإنجليزي (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في مستهل مشوارهما في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضع النجم الدنماركي كريستيان إيركسن الفريق الإنجليزي في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 54. ورد الفريق الإيطالي الصاع صاعين بتسجيله هدفين في الوقت القاتل، عبر كل من هدافه المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وزميله لاعب خط الوسط الأوروغوياني ماتياس فيتشينو، في الدقيقتين (86، 90) على الترتيب.

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المصدر: RT