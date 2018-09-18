مباراة "حامية الوطيس" بين ليفربول وسان جيرمان.. التشكيلة الأساسية

سيكون ملعب "آنفيلد"، اليوم الثلاثاء الساعة (22:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مسرحا للمباراة المرتقبة بين ليفربول وضيفه باريس سان جيرمان، في افتتاح مشوارهما ضمن دوري أبطال أوروبا.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول لكرة القدم، المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

13- البرازيلي أليسون

66- ترينت ألكسندر-آرنولد

4- الهولندي فيرجيل فان ديك

12- جوزيف غوميز

26- الإسكتلندي أندريو روبيرتسون

7- جيمس ميلنر

14- جوردان هيندرسون

5- الهولندي جيورجينهو فاينالدوم

11- المصري محمد صلاح

10- السنغالي ساديو ماني

15- دانيال ستوريدج.

بينما وضع المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، الألماني توماس توخيل، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة الريدز:

المصدر: "twitter/cpfc/LFC"