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الفلسطيني وادي يحسم "موقعة" المصري واتحاد الجزائر بهدف رائع (فيديو)

الرياضة

الفلسطيني وادي يحسم
Reuters Tarek Mostafa
صورة من الأرشيف
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قاد المهاجم الفلسطيني محمود وادي فريقه المصري البورسعيدي إلى الفوز على ضيفه اتحاد الجزائر، وذلك لقاء الذهاب ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2018.

وسجل محمود وادي، مهاجم منتخب فلسطين، هدف الفوز الوحيد للفريق المصري، في الدقيقة 54 من عمر المباراة، التي جرت بينهما الأحد.

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وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على أرض اتحاد الجزائر، يوم الأحد المقبل.

المصدر: وكالات 

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