الرجاء المغربي يعود بفوز ثمين من الكونغو

خرج فريق الرجاء الرياضي المغربي بفوز ثمين من ملعب منافسه كارا برازافيل الكونغولي (2-1)،االيوم الأحد، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2018.

وأحرز هدفي الفريق المغربي كل من، سفيان رحيمي، ومحمود بنحليب، في الدقيقتين (46، 80) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الكونغولي كابيوي ميريفيس كيفوتوكا هدف فريقه الوحيد، في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

واقترب الرجاء الرياضي، بهذا الفوز، من بلوغ الدور قبل النهائي للمسابقة، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره الوفية، يوم الأحد المقبل.

المصدر: وكالات