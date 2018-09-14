من أفضل لاعب كرة قدم حمل الرقم (10) عبر التاريخ؟

يحظى الرقم (10) في عالم كرة القدم، بجاذبية ونكهة خاصة، وارتدى هذا الرقم السحري العديد من الأساطير عبر التاريخ.

ومن أشهر من حمل الرقم (10)، وكتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب أمثال: أسطورة هنغاريا فيرينتس بوششكاش، والبرازيلي بيليه، الذي يعتبر أفضل لاعب في العالم بحسب الأخصائيين، والأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادون، الذي حصل على لقب أفضل لاعب في استفتاء للجماهير، والفرنسي ميشيل بلاتيني، ومواطنه زين الدين زيدان، والثلاثي الإيطالي روبيرتو باجيو وأليساندرو ديل بيرو وفرانتشيسكو توتي، والقائمة تطول.

واختار موقع RT أسماء 15 لاعبا ارتدوا عبر التاريخ، لاختيار الأفضل:

المصدر: RT