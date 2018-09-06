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شعار فريق عربي يتصدر قائمة الأجمل في العالم متفوقا على أندية عريقة

الرياضة

شعار فريق عربي يتصدر قائمة الأجمل في العالم متفوقا على أندية عريقةشعار فريق عربي يتصدر قائمة الأجمل في العالم متفوقا على أندية عريقة
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تصدر نادي الرجاء الرياضي المغربي لكرة القدم، استفتاء أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية على شعارات الأندية الأكثر جاذبية في العالم.

وبحسب نتائج الاستفتاء، فقد احتل شعار الرجاء الرياضي المرتبة الأولى، بحصوله على 77 ألف نقطة، متفوقا على شعار نادي ريال مدريد الإسباني، الذي حل في المركز الثاني، برصيد 44 ألف نقطة.

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وكان المركز الثالث من نصيب ليفربول الإنجليزي، فيما
جاء الأهلي المصري في المركز الرابع، متفوقا على برشلونة الإسباني (الخامس)، ثم الوداد الرياضي المغربي الذي حل سادسا.

ودخلت شعارات الأندية كولو كولو التشيلي، وبالميراس البرازيلي، وسيلتيك الإسكتلندي، وفالنسيا الإسباني، قائمة العشرة الأوائل، بحلولها في المراكز من السابع إلى العاشر على الترتيب.

المصدر: وكالات

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