 
مباشر
عاجل
مراسلنا: مجلس سوريا الديمقراطية يعلن عن تأسيس الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا

"بيراميدز" يتوصل لاتفاق لضم النجم السويدي إبراهيموفيتش

الرياضة

Reuters USA Today Sports
فريق عربي يتوصل لاتفاق لضم النجم السويدي إبراهيموفيتش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kr0m

أفادت مجلة "Record" المكسيكية بأن نادي لوس أنجلوس غالاكسي وبيراميدز المصري، قد توصلا لاتفاق بشأن انتقال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من الفريق الأمريكي إلى النادي المصري.

وتوقعت المجلة أن ينضم إبراهيموفيتش إلى بيراميدز بعد نهاية منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.

وأشار المصدر إلى أن الهداف التاريخي لمنتخب السويد، لم يقل كلمته بعد بشأن إبرام هذه الصفقة.

إقرأ المزيد
شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا رائعا في الزاوية الـ90 شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا رائعا في الزاوية الـ90

ويعتبر إبراهيموفيتش (36 عاما) واحدا من أساطير كرة القدم، وسبق له الدفاع عن ألوان عدة أندية، أبرزها ميلان الإيطالي، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وانضم إلى غالاكسي في يناير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس نادي "بيراميدز" المصري، أعلن في وقت سابق أن فريقه سيتعاقد مع نجم كبير في صفقة تاريخية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

المصدر: xsport.ua

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..ابنة شقيق سكريبال تتحدث عن الاتهامات المزعومة بوقوف روسيا وراء تسميمه