شاهد.. حارس مرمى يسجل هدفا رائعا في الزاوية الـ90
Jon Futebol/Youtube.com
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أحرز إيفيرسون حارس مرمى فريق "سييارا" هدفا رائعا في شباك كورينثيانز، في اللقاء الذي أقيم أمس، ضمن منافسات المرحلة الـ23 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.
وجاء الهدف في الدقيقة (19)، من ضربة ثابتة نفذها إيفيرسون بإتقان، لتستقر الكرة في الزاوية الـ90 لمرمى حارس كورينثيانز.
وساهم هذا الهدف في فوز "سييارا" بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع الفريق رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ17 في ترتيب الدوري البرازيلي، بينما تجمد رصيد "كورينثيانز" عند 30 نقطة في المركز الثامن.
المصدر: لينتا.رو
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