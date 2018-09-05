نيمار يتنبأ بالفائز بـ"البريمير ليغ" ويفاجئ عشاق ليفربول

توقع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، واستبعد احتلال ليفربول أحد المراكز الأربعة الأولى.

وقال نيمار في تصريحات نقلها موقع sports.ru: "سيكون الأمر صعبا ومعقدا للغاية، ولكن مانشستر سيتي سيفوز باللقب، وسيحتل جاره وغريمه مانشستر يونايتد المركز الثاني، ثم تشيلسي في المركز الثالث".

وتابع النجم البرازيلي "المركز الرابع.. توتنهام - ليفربول؟ لا".

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ويتقاسم ليفربول وتشيلسي حاليا صدارة الدوري الإنجليزي (البريمير ليغ) برصيد 12 نقطة لكل منهما، بعد انقضاء 4 جولات، فيما يحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الرابع برصيد 10 نقاط، متبوعا بتوتنهام (9 نقاط)، ويأتي اليونايتد في المركز العاشر بست نقاط.

المصدر: sports.ru