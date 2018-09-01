شاهد.. أسرع رجل في العالم يشارك في أول مبارياته بكرة القدم

شارك العداء الجامايكي السابق أوساين بولت أمس الجمعة، في مباراة ودية لسنترال كوست مارينرز الأسترالي، على وقع تصفيق حار من مشجعي الفريق الذي يأمل في أن يكون مدخله لاحتراف اللعبة.

وتجمع نحو عشرة آلاف شخص في ملعب الفريق الواقع في غوسفورد (75 كم شمال سيدني)، لمتابعة مباراة ودية ضد أحد فرق الهواة، في رقم أكد مسؤولون في النادي أنه غير مسبوق لمباراة تحضيرية.

وشارك بولت (32 عاما) لنحو 20 دقيقة في المباراة التي فاز فيها فريقه 6-1، وقال بعد اللقاء: "إنها لحظة مذهلة أن ألعب على أعلى مستوى، في كرة القدم الاحترافية ... كان الأمر جيدا، كما توقعته".

Усэйн Болт дебютировал в составе клуба «Сентрал Кост Маринерс» и даже мог забить 😀https://t.co/nGSBwHfLkPpic.twitter.com/YYvAXN9PCc — Чемпионат (@championat) August 31, 2018

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وأضاف: "المشجعون صفقوا لي طويلا وهذا أمر أقدره كثيرا. كنت متوترا بعض الشيء، لكن ما إن نزلت إلى أرض الملعب حتى هدأت أعصابي".

ودخل بولت كبديل في الدقيقة 71 من المباراة، وبدأ اللعب على الجناح الأيسر، وأخطأ في التعامل مع التمريرة الأولى التي منحت له، كما حاول بعدها تحويل عرضية باتجاه المرمى، لكنه لم ينجح.

والتجربة مع النادي الأسترالي هي الأحدث في اختبارات بولت مع أندية عدة أبرزها بوروسيا دورتموند الألماني، خاضها العداء الأسطوري السابق المتوج بثماني ميداليات ذهبية و11 لقبا عالميا في مضمار ألعاب القوى، في إطار سعيه لتحقيق حلم خوض مسيرة احترافية في عالم كرة القدم.

وسيتيح الفريق الأسترالي الذي حل في المركز الأخير في ترتيب الدوري الأسترالي الموسم الماضي، لبولت خوض التجربة معه لفترة مفتوحة زمنيا.

المصدر: أ ف ب