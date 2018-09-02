شاهد .. لحظة وصول صلاح إلى القاهرة بعد أزمته مع اتحاد الكرة المصري

وصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى مطار القاهرة اليوم من أجل المشاركة مع منتخب الفراعنة في مباراة النيجر، وذلك لأول مرة منذ أزمته مع اتحاد الكرة المصري.

ورافقت حراسة أمنية مشددة الفرعون صلاح منذ لحظة وصوله مطار القاهرة، كما تم إنهاء إجراءات وصوله بصالة الخدمة المميزة بالمطار.

almesryoon.com

وخرج صلاح من صالة الوصول برفقة حراسة أمنية مكثفة لم تتركه حتى استقل السيارة التي كانت تنتظره، وتحرك بها خارج المطار متوجها لمنزله.

almesryoon.com

almesryoon.com

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وحسب وكالات مصرية، كشفت مصادر مسؤولة باتحاد الكرة المحلي أن صلاح أرسل 10 آلاف جنيه إلى الاتحاد كفارق سعر بين تذكرة الطيران السياحية، والتذكرة "البيزنس كلاس".



وأضافت المصادر أن القانون يمنع حجز تذاكر "البزنس" لغير الوزراء مما جعل صلاح يرسل فارق السعر، مع التأكيد على أن جميع اللاعبين المحترفين الذين تم استدعاؤهم للمنتخب سيفعلون مثل صلاح عند التحاقهم بمعسكر الفراعنة، استعدادا للمشاركة في مباراة مصر والنيجر في 8 سبتمبر الجاري على استاد برج العرب في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.



واندلعت الأزمة بين اتحاد الكرة ومحمد صلاح على خلفية مطالبة الأخير بعدة أشياء، بينها حجز تذكرة "بيزنس كلاس" للاعبي المنتخب المصري.

المصدر: almesryoon.com