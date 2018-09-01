استقبال خاص للفرعون صلاح بمطار القاهرة

أعد اتحاد كرة القدم المصري استقبالا خاصا لنجم منتخب الفراعنة محمد صلاح، بعد الاتفاق على تلبية كافة طلباته، التي أرسلها مؤخرا عن طريق وكيل أعماله رامي عباس.

واتفق اتحاد الكرة مع شركة متخصصة لإعداد استقبال خاص لصلاح في مطار القاهرة، على أن يكون أحد مندوبيها في استقباله في منطقة ما قبل الجوازات، ويصطحبه في نقاط التفتيش والجوازات والحقائب، وصولا به إلى الجلوس في صالات الخدمة المميزة لحين انتهاء كافة الإجراءات.

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وسيكون في استقبال صلاح أيضا أحد مسؤولي المنتخب، وأحد أفراد الأمن منذ لحظة هبوط الطائرة وحتى التحرك بسيارته خارج المطار متوجها لمنزله.

ويصل صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إلى العاصمة المصرية القاهرة فجر غد الأحد قادما من لندن، للانضمام إلى معسكر الفراعنة الذي ينطلق الاثنين المقبل، استعدادا لمباراة النيجر المقررة يوم 8 سبتمبر الجاري على استاد برج العرب في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

المصدر: وكالات مصرية