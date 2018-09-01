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مدرب الفراعنة يطلب لقاء صلاح.. تعرف على السبب

الرياضة

مدرب الفراعنة يطلب لقاء صلاح.. تعرف على السبب
Reuters Darren Staples
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قرر المدير الفني لمنتخب مصر المكسيكي خافيير أجيري، التدخل في الأزمة التي وقعت بين اتحاد كرة القدم المصري ونجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وطالب أجيري بعقد جلسة خاصة مع صلاح في 3 سبتمبر الجاري قبل لقاء النيجر من أجل تهيئة اللاعب نفسيا.

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ويرغب المدير الفني المكسيكي، في نزع فتيل الأزمة بعدما تعهد اتحاد الكرة بتنفيذ جميع مطالب نجم ليفربول خلال الفترة الماضية.

ويرغب أجيري في تهيئة المناخ المثالي لجميع نجوم المنتخب داخل معسكر مباراة النيجر، ويأتي محمد صلاح بالطبع في مقدمة اللاعبين الذين يرغب أجيري في الاستفادة منهم ومن قدراتهم الفنية العالية.

ويعلم المدرب المكسيكي أن مباراة النيجر سيكون لها دور كبير في تحديد مستقبل الفراعنة في التأهل لأمم إفريقيا المقبلة التي ستستضيفها الكاميرون عام 2019.

المصدر: almesryoon.com

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