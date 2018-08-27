بالفيديو.. محمد صلاح يؤكد أن خطاب اتحاد الكرة المصري بتحويله إلى لجنة "انضباط" صحيح

تحدث النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تفاصيل أزمته الأخيرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال صلاح في الجزء الأول من الفيديو: "أريد أن أوضح الأمور للجميع، أنا لا أريد أن أدخل في صراعات بأي شكل من الأشكال مع أي أحد، وسأتحدث عن وجهة نظري كما قام الاتحاد المصري بتوضيح الأمور من وجهة نظره".

وأضاف: "أنا لم أتحدث باسمي فقط، ولكن هناك قائد للفريق ولاعبين أقدم مني في المنتخب، ولكن أعتذر لهم أولا قبل أن أتحدث باسمهم، وأنا سأتحدث عن شكاوى للاعبين لم يتحدث أي شخص عنه (...) أسهل طريقة للتضليل هي تشوية الأزمة بشكل عام، وأن المشكلة تكون معي أنا شخصية، ولكن أنا أطالب هذه الأشياء للاعبين جميعا وليس لصلاح كشخص فقط".

وتابع: "يجب أن يكون هناك أمن للمنتخب، وأن يكون معي شخص لحمايتي، بسبب المعسكر الأخير للمنتخب حيث تم منعي من الإفطار والسحور بسبب تجمع الجماهير في الفندق، والجميع نسبها لعدم وطنيتي، (...).

وأشار إلى أن الحديث عن أسلوب وكيله، رامي عباس، "غير مقبول"، منتقدا اتهام اتحاد الكرة للأخير، بأنه وراء الأزمة.

وأوضح: "الأفضل أن يتم الرد على ما تم طرحه.. الخطابات تم تسريبها، بمجرد إعلاني الظهور عبر فيسبوك، رغم أن هذا الأمر غير قانوني، ورغم أن اتحاد الكرة نفى أساسا وصول خطابات".

وأكد لاعب روما السابق، أنه يعلم جيدا، أن الخطاب الذي تم ترويجه، ومكتوب به "المدعو محمد صلاح"، صادر عن اتحاد الكرة، لكنه قال إنه "لن يتوقف كثيرا عند مثل هذه الأمور".

كما شدد صلاح، على أنه لم يطلب توفير انتقالات خاصة له، بعيدا عن زملائه، موضحا أنه طلب فقط، تسهيل إجراءات خروجه من المطار، حين يصل من إنجلترا.

واعتبر أن توفير طائرة خاصة للمنتخب، أمر يحسب لاتحاد الكرة، لكن الطبيعي أن يسافر اللاعبون، عبر خطوط الدرجة "الاقتصادية"، حرصا على راحتهم، خاصة مع طول زمن الرحلات، ومع توافر الإمكانيات المادية بواسطة الرعاة.

وتمنى صلاح النجاح للفريق في المرحلة القادمة.

وتصاعد الخلاف بشكل كبير بين النجم محمد صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم، مع إصدار الأخير بيانا حاد اللهجة تعليقا على طلبات من اللاعب مرتبطة بمشاركته مع المنتخب الوطني، رفض فيه اعتماد سياسة "كيل بمكيالين".

وعقد الاتحاد اجتماعا الاثنين بعد ساعات من توجيه لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ووكيله انتقادات للهيئة الكروية على خلفية "عدم الرد" على طلبات تقدم بها و"ضمانات" يريدها بشأن المشاركة مع المنتخب، في تجاذب يأتي قبل أقل من أسبوعين من مباراة ضد النيجر ضمن تصفيات كأس الأمم الافريقية 2019، مقررة في التاسع من سبتمبر.

المصدر: وكالات + facebook@Mohamed Salah