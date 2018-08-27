اتحاد كرة القدم المصري يصدر بيانا بشأن تحويل محمد صلاح إلى "الانضباط"

نفى اتحاد كرة القدم المصري في بيان عاجل له اليوم الاثنين، صحة ما تم تداوله في الساعات الماضية عن تحويل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة للجنة الانضباط.

وقال الاتحاد في بيانه: "يتم تداول خطاب مزور موقع باسم رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة بخصوص اللاعب محمد صلاح".

وانتشر في الساعات الماضية بيان يحمل توقيع أبو ريدة، يفيد بإحالة اللاعب إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بالأمس.

almesryoon.com

ونشر صلاح أمس الأحد تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، قال فيها: " الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفر لهم الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".

الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! — Mohamed Salah (@MoSalah) August 26, 2018

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ووقعت أزمة بين صلاح والاتحاد المصري، قبيل انطلاق مونديال روسيا، بسبب وضع صورة صلاح على الطائرة الخاصة بمنتخب الفراعنة والحقوق التسويقية والدعائية للاعب، الذي يرى محاميه أن الشركة الراعية للمنتخب، قامت باستغلالها دون سند قانوني.

المصدر: almesryoon.com