شاهد.. الأرجنتيني دي ماريا يسجل هدفا عالميا من ركلة ركنية مباشرة

سجل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدفا رائعا خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان ومضيفه نيم أولمبيك أمس السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعند الدقيقة 40 من عمر اللقاء، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم سان جيرمان بهدف نظيف، انبرى دي ماريا لتنفيذ ركلة ركنية، ولكن النجم الأرجنتيني سدد الكرة بذكاء ملتفة مباشرة باتجاه مرمى المنافس، عوضا عن تمريرها لزملائه، مستغلا تقدم الحارس عن مرماه، لتسكن كرته الشباك معززا النتيجة بهدف رائع.

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يذكر أن المباراة انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2.

المصدر: RT