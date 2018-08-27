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شاهد.. هدف عالمي من قذيفة صاروخية "لا تصد ولا ترد"

الرياضة

شاهد.. هدف عالمي من قذيفة صاروخية
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تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهدف رائع تم تسجيله خلال الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الشمالي لكرة القدم الذي يتضمن الدرجتين السابعة والثامنة.

ويظهر في الفيديو بابلو ميلز مدافع نادي "ميكلوفر سبورتس"، يسدد كرة صاروخية لا تصد ولا ترد من مسافة 50 مترا تقريبا، لتسكن في المقص الأيسر لشباك "نورث فيريبي" الضيف في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.

ولم يكتف ميلز بهذا الهدف الرائع، بل عاد وسجل هدفا جميلا آخر من أهداف فريقه الثلاثة في الدقيقة 42.

وبالرغم من هدفي الضيوف المتأخرين، إلا أن المباراة انتهت بفوز ميلز ورفاقه بنتيجة 3-2.

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المصدر: eurosport.ru

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