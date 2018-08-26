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شاهد.. مرمى الخفافيش يتلقى هدفا بالمسطرة والقلم في برشلونة

الرياضة

شاهد.. مرمى الخفافيش يتلقى هدفا بالمسطرة والقلم في برشلونة
Reuters Paul Burrows
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تغلب فريق إسبانيول على ضيفه فالنسيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب "باور" في برشلونة، وذلك ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح لاعب خط الوسط استيبان غرانيرو التسجيل لأصحاب الأرض، في الدقيقة الـ 62، بتسديدة متقنة "بالمسطرة والقلم"، من ضربة حرة مباشرة.

وبعد ست دقائق فقط، سجل المهاجم بورخا ايغليسياس هدف الأمان الثاني لفريقه.

وحقق فريق إسبانيول أول انتصار له في الموسم الجديد لليغا، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام مضيفه سيلتا فيغو بهدف لمثله.

أما فالنسيا فقد تعرض للهزيمة الأولى، بعد أن استهل مشواره بالتعادل مع ضيفه أتلتيكو مدريد، وبالنتيجة ذاتها، بهدف لكل منهما.

المصدر: "vk.com/footbal_life2018" 

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