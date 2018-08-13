كراسنودار يعود من أوفا بالنقاط الثلاث (فيديو)

تغلب كراسنودار على مضيفه أوفا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الثالثة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين كراسنودار بالفوز للاعبه البرازيلي وانديرسون سوزا صاحب الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

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وتعرض لاعب الضيوف، الكولومبي كريستيان راميريز، للطرد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز رفع كراسنودار رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع، بينما توقف رصيد أوفا عند 4 نقاط في المركز السادس على جدول ترتيب الدوري الروسي.

وفي الجولة القادمة، يستضيف كراسنودار فريق العاصمة سبارتاك، بينما يحل أوفا ضيفا على دينامو موسكو.

المصدر: rsport.ria.ru