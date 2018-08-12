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أرسنال يهزم أخمات القادم من غروزني

الرياضة

أرسنال يهزم أخمات القادم من غروزني
Sputnik
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نجح فريق أرسنال في قلب تأخره إلى فوز على ضيفه أخمات القادم من مدينة غروزني (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى أرسنال الشوط الأول لصالحه بهدف حمل توقيع لاعبه أوليغ إيفانوف سجله، في الدقيقة الـ 39. ورد أصحاب الأرض بثلاثة أهداف متتالية، عبر كل من المونتينيغري لوكا دجورجوفيتش، وزيليمخان باكايف، ودانييل ليسوفوي، في الدقائق الـ (53، 57، 90) على الترتيب، على الملعب المركزي لمدينة تولا.

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وحقق أرسنال بذلك انتصاره الأول في الموسم، مقابل تعادل وهزيمة، ورفع رصيده بالتالي إلى 4 نقاط، وقفز إلى المركز السابع، بينما مني أخمات بالهزيمة الثانية، مقابل انتصار حققه في الجولة الماضية، وتراجع إلى المركز العاشر، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "twitter.com/rfpl" 

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