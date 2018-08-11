سبارتاك موسكو يتجاوز عقبة ضيفه أنجي بشق الأنفس .. فيديو

خرج سبارتاك موسكو من عنق الزجاجة أمام ضيفه أنجي القادم من مدينة محج قلعة، بفوزه عليه بهدف يتيم، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق العاصمة موسكو بالفضل الكبير في انتصاره لمهاجمه زي لويش من كابو فيردي (الرأس الأخضر)، الذي سجل هدف الفوز اليتيم له متأخرا، بحلول الدقيقة السبعين من عمر المباراة.

وأكمل الضيوف اللقاء بتسعة لاعبين، بعد طرد مهاجمهم الفنزويلي أندريس بونسي (د. 49)، ومدافعهم دميتري بيلوروكوف (د. 68).

وحقق سبارتاك موسكو بذلك انتصاره الثاني مقابل تعادل واحد، ورفع رصيده بالتالي إلى 7 نقاط، وانفرد بالصدارة، بانتظار نتائج المباريات الأخرى.

بينما مني أنجي بالهزيمة الثانية على التوالي، مقابل انتصار حققه في الجولة الأولى، ويشغل المركز التاسع، حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "twitter.com/rfpl"