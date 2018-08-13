هاليب تعانق لقب بطولة مونتريال للتنس
توّجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالميا بلقب بطولة مونتريال الكندية للتنس، بعد تغلبها في المباراة النهائية على الأمريكية سلوان ستيفنز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وتمكنت هاليب من حسم اللقاء لمصلحتها بمجموعتين لواحدة، بواقع: 7-6 و3-6 و6-4، خلال ساعتين و41 دقيقة، في المباراة النهائية أمس الأحد.
.@Simona_Halep takes her second @CoupeRogers title!— WTA (@WTA) August 12, 2018
Outlasts Stephens 7-6(6), 3-6, 6-3, in a high-quality epic! pic.twitter.com/EEyBFULd5q
وكان النهائي بين اللاعبتين أمس هو المواجهة التاسعة بينهما، حيث حققت هاليب فوزها السابع، ولكن انتصار يونيو الماضي يبقى الأغلى بالنسبة للرومانية البالغة 26 عاما، حين حققت أول ألقابها في بطولات الغراند سلام، حارمة في الوقت ذاته ستيفنز (25 عاما) من لقبها الكبير الثاني بعد الذي أحرزته العام الماضي في فلاشينغ ميدوز الأمريكية.
.@Simona_Halep and @SloaneStephens open up after their @CoupeRogers battle!— WTA (@WTA) August 12, 2018
⬇️https://t.co/7Ag3qfHHQCpic.twitter.com/PazRDo1T3L
وهذه المرة الثالثة في الأعوام الأربعة الأخيرة التي تبلغ فيها هاليب المباراة النهائية في هذه البطولة التي تتناوب مونتريال على استضافتها مع تورونتو، وهي أول بطولة تشارك فيها بعد خروجها من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الكبرى، الشهر الماضي.
ورفعت الرومانية رصيدها إلى ثلاثة ألقاب في 2018، وإلى 18 في مسيرتها من أصل 22 مباراة نهائية، فيما فشلت ستيفنز في إحراز لقبها الثاني في 2018 والسابع في مسيرتها من أصل 8 مباريات نهائية.
المصدر: أ ف ب