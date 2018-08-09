شاهد.. لاعبة تنس تغادر الملعب على كرسي متحرك والدموع تنهمر من عينيها

تلقت لاعبة التنس الرومانية ميخايلا بوزارنيسكو إصابة قوية خلال مباراتها ضد منافستها الأوكرانية يلينا سفيتولينا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة مونتريال الكندية.

وصرخت اللاعبة الرومانية متالمة، بعد أن لعبت إحدى الكرات خلال المجموعة الثالثة الحاسمة، وسقطت على الأرض ممسكة بساقها وهي تجهش بالبكاء.

وتلقت ميخايلا بوزارنيسكو الاسعافات الأولية في الملعب، ومن ثم خرجت منه على كرسي متحرك.

وانتهت المجموعة الأولى لصالح اللاعبة الأوكرانية (6-3)، بينما تمكنت الرومانية من إدراك التعادل بفوزها بالمجموعة الثانية بنتيجة (7-6)، وكانت متأخرة في الثالثة بثلاثة أشواط مقابل أربعة، والإرسال عندها قبل الإصابة.

المصدر: "sportbox.ru"