شاهد.. ابنة أسطورة تغني لصاحب أجمل هدف في مونديال 2018

نشر النجم الفرنسي مارتين فوركاد "ملك" البياتلون، مقطع فيديو لابنته الصغيرة، وهي تغني لمدافع منتخب بلادها، بنجامين بافارد، الحائز على جائزة أجمل هدف في مونديال روسيا 2018.

وعلق مارتين فوركاد، البطل الأولمبي للبياتلون 5 مرات، على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي "تويتر" وكتب: "عندما تترك ابنتك لوحدها لوقت خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم".

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وحصل اللاعب الفرنسي على جائزة أفضل هدف في مونديال 2018، بنتيجة التصويت الذي أجراه موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وشارك فيه ما يزيد على 3 ملايين شخص.

وسجل بنجامين بافارد (22 عاما) هدفا رائعا وثمينا أدرك به التعادل لمنتخب بلاده أمام الأرجنتين، ليساهم في فوز "الديوك" (4-3)، في الدور الثاني للمونديال، وفيما بعد بلقب البطولة.

المصدر: "twitter/martinfkde"