الملك فوركاد بطلا لكأس العالم للبياتلون 2018

توج الفرنسي مارتن فوركاد بالميدالية الذهبية في سباق السرعة (10 كلم)، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ 9 لكأس العالم للبياتلون، المقامة حاليا في مدينة تيومين الروسية.

وقطع النجم مارتن فوركاد مسافة السباق، بزمن قدره (25:49.0) دقيقة، تاركا الميدالية الفضية لمواطنه سيمون ديستيه، الذي تخلف عنه بفارق (33.2) ثانية. بينما ذهبت الميدالية البرونزية للسويدي فريدريك ليندستريوم، الذي وصل ثالثا إلى خط النهاية متخلفا بفارق (33.5) ثانية، عن فوركاد الأول.

وجاء الروسي مكسيم تسفيتكون في المرتبة السادسة، وهو أفضل مركز للمتسابقين الروس في هذه السباق، إذ اكتفى مواطنه أنطون شيبولين، بالمركز العاشر.

وحصل النجم الفرنسي على جائزة "كرة الكريستال"، بفوزه بالمركز الأول في سباق السرعة، للمرة السابعة.

كما حسم مارتن فوركاد (29 عاما)، مركز الصدارة لصالحه في الترتيب العام، برصيد 384 نقطة، متقدما بفارق 128 نقطة، على أقرب ملاحقيه النرويجي يوهانيس بيو، الذي حل في المركز الرابع عشر في سباق اليوم.

المصدر: "sports.ru"