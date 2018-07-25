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هدف بافار الأجمل في مونديال روسيا 2018

الرياضة

هدف بافار الأجمل في مونديال روسيا 2018
Reuters Dylan Martinez
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حصل مدافع منتخب فرنسا، بنجامين بافار، على جائزة أجمل هدف في مونديال روسيا 2018، بتصويت أجراه موقع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وشارك فيه ما يزيد على 3 ملايين شخص.

واختارت جماهير الساحرة المستديرة، الهدف الذي أدرك بنجامين بافار به التعادل  لمنتخب بلاده أمام الأرجنتين، ليساهم في فوز فرنسا (4-3)، في الدور الثاني للمونديال، وفيما بعد بلقب البطولة.

Reuters Pilar Olivares
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وجاء في المركز الثاني هدف الكولومبي خوان كينتيرو الرائع، الذي أحرزه من ضربة حرة سددها زاحفة في شباك اليابان، في مرحلة المجموعات للبطولة، وتلاه في المركز الثالث هدف أفضل لاعب في البطولة، الكرواتي لوكا مودريتش، الذي سجله في شباك الأرجنتين بتسديدة رائعة، في الدور الأول أيضا.

وأصبح بنجامين بافار (22 عاما) أول لاعب أوروبي يفوز بجائزة أجمل هدف في البطولة منذ استحداثها في مونديال ألمانيا 2006، وفاز بالجائزة حينها المهاجم الأرجنتيني ماكسي رودريغيز، ومن ثم النجم الأوروغوياني دييغو فورلان، في مونديال جنوب إفريقيا 2010، الكولومبي جيمس رودريغيز، في مونديال البرازيل 2014.

المصدر: "fifa.com/worldcup"

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